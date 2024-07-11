«Торуевское городище»: смысл названия и перечень мероприятий

11.07.2024 | 14:00

На военно-исторический фестиваль «Торуевское городище», который впервые будет проводиться в Кузнецком районе в субботу, 13 июля, съедутся около 100 участников.

Это представители клубов из Москвы, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Казани и Рязани, перечислил ректор института регионального развития Геннадий Белорыбкин на брифинге, состоявшемся 11-го числа.

Он пояснил, что к мероприятию начали готовится еще весной. Название фестиваля отражает одно из первых упоминаний исторических мест в Кузнецком районе.

«В 1673 году там находилась казачья слобода - Торуевское городище. Это и послужило точкой отсчета: начинаем первый фестиваль с первого упоминания места, где мероприятие будет проходить», - отметил Геннадий Белорыбкин.

Организаторы предусмотрели несколько интерактивных площадок для посетителей. К примеру, в зоне «Древние ремесла» можно познакомиться с ремеслами и походным бытом людей медно-каменного века и Средневековья.

Площадка «Московское войско» будет представлять собой русский походный лагерь времен освоения Пензенской области. Желающие увидят воеводский шатер, приказную избу, верстание на службу, обучение огненному бою, посмотрят на стрельцов, городовых казаков, крепостных и полковые пушки.

Также состоится показательное выступление «Огненный бой московского войска», выделят поле для маневров и обустроят лучно-суличный тир.

«Ключевым событием станет реконструкция боев. Не придется скучать и самым маленьким посетителям. Для них будут установлены детские площадки. Уверен, что в этот день каждый найдет себе занятие по душе», - высказал свое мнение ректор.

Кроме того, для гостей проведут около 50 различных мастер-классов - по плетению тесьмы, кольчуги, изготовлению глиняных горшков, ковке железа. Заинтересованные смогут послушать лекцию московского историка Олега Курбатова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В последующем фестиваль «Торуевское городище» намерены сделать ежегодным. В 2024-м на него выделено 3 миллиона рублей.