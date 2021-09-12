По селам Белинского района будет колесить Дом культуры на базе ПАЗ

В Пензенской области появился первый автоклуб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Автоклуб - хорошее решение для отдаленных населенных пунктов, не имеющих своего Дома культуры или же концертного зала, кинотеатра. Его создали на базе автомобиля ПАЗ, что обошлось более чем в 5 млн рублей.
«В таком мобильном центре можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, он оборудован световым, звуковым и видеообрудованием. Передвижной Дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений. Машина оснащена дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии», - описали в пресс-службе.
ПАЗ-автоклуб пока появился лишь в Белинском районе, однако планируется, что до конца города в регионе будет еще четыре подобных передвижных многофункциональных культурных центров.
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Мда