По селам Белинского района будет колесить Дом культуры на базе ПАЗ

12.09.2021 | 11:52

В Пензенской области появился первый автоклуб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Автоклуб - хорошее решение для отдаленных населенных пунктов, не имеющих своего Дома культуры или же концертного зала, кинотеатра. Его создали на базе автомобиля ПАЗ, что обошлось более чем в 5 млн рублей.

«В таком мобильном центре можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, он оборудован световым, звуковым и видеообрудованием. Передвижной Дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений. Машина оснащена дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии», - описали в пресс-службе.

ПАЗ-автоклуб пока появился лишь в Белинском районе, однако планируется, что до конца города в регионе будет еще четыре подобных передвижных многофункциональных культурных центров.