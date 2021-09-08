Культура

В Пензе люди с проблемами зрения сыграют в спектаклях

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В городе на Суре пройдет фестиваль социальных театров «Сплетение». Впервые в Пензу приедут российские творческие коллективы, состоящие из слабовидящих и незрячих актеров.

Народная артистка России Галина Репная выбрана в состав жюри. Подобного опыта работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, у нее не было, и благодарит организаторов за почетную миссию.

Этой весной Галина Евгеньевна случайно после репетиции попала на премьеру спектакля «Банкрот» творческой студии «ПРО-зрение». Хотела посмотреть всего пару минут, да так и осталась в зале до его окончания.

«Насколько они играли точно! Вы знаете, мы, артисты, иногда позволяем себе что-то прибавить, какой-то виртуоз сделать, где-то глазами, где-то мимикой, а они ведь этого не могут ничего. И они играли душой, сердцем - это так трогательно», - отметила народная артистка России Галина Репная.

Жюри обещает быть максимально объективным.

«Дело в том, что даже чисто психологически очень важно, чтобы люди сами не считали, что к ним будет какое-то особое отношение. Я думаю, наоборот: чем более профессионален подход к оценке, тем для них почетнее», - подчеркнул заведующий литературно-драматической частью областного драматического театра Виталий Соколов.

Фестиваль социальных театров «Сплетение» состоится в середине октября. Выступят коллективы из Москвы, Саратова, Ярославля и Пензы. Основная часть спектаклей пройдет в новом здании областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, также задействуют малую сцену драматического театра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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