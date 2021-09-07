Пензенцы приняли участие в «Купринском диктанте»

07.09.2021 | 20:11

Первым произведением о любви, с которым познакомилась Анастасия Ермолаева, стал «Гранатовый браслет». Его автор Александр Куприн - теперь один из любимых писателей. Чтобы узнать о его жизни и творчестве, Анастасия пришла в Литературный музей. Заодно решила написать диктант по прозе Куприна.

Минуты перед началом оказались самыми волнующими. Девушка гадала, какое же произведение подготовили, и надеялась услышать что-то знакомое.

«Либо «Олеся», может быть, «Поединок». Или «Гранатовый браслет» как раз таки», - отметила участница «Купринского диктанта» Анастасия Ермолаева.

В этом году формат диктанта поменялся - написать его смогли не только очно. Жители региона активно подключались и к онлайн-трансляции. Единственное различие для участников заключалось в проверке работ: одни сдавали их сразу сотруднику музея, другие - присылали на почту.

Текст для диктанта подготовили не из легких. Он очень богат на знаки препинания и старорусские слова. Но самое главное - описывает малую родину писателя, обращая к прошлому.

«Текст для этого диктанта мы выбрали не случайно: текст из его рассказа «Царев гость из Наровчата» посвящен как раз городу, в котором Александр Иванович родился», - пояснила сотрудник Литературного музея Лариса Панова.

Каждый получит сертификат об участии в «Купринском диктанте», который был посвящен 151-й годовщине со дня рождения писателя.