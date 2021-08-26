Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|20:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Пензе дети смогли окунуться в мир творческих профессий

Печать

Окунуться в мир творческих профессий помог детям «Книжный пикник». Квест-программу подготовили сотрудники областной библиотеки.

«Хотели рассказать нашим юным пользователям, родителям, чтобы они вспомнили, чем же славен наш Сурский край. Поскольку Пенза и Пензенская область - это поистине место, где проживают, жили и трудились великие мастера», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

«Площадь искусств», «Литературный проспект», «Театральный бульвар» и «Аллея мастеров» - на каждой из станций сотрудники библиотеки придумали для детей интересные задания.

«На «Аллее мастеров» мы, например, предлагаем им четыре мастер-класса. Все они связаны с Пензенской областью. Например, художественная роспись, изготовление тряпичных игрушек, украшений», - отметила библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Евгения Малокопеева.

Елена Челмадинова уже не в первый раз привела свою внучку на «Книжный пикник». Пенсионерка считает, что квест-игра идет на пользу подрастающему поколению. Дети становятся командой, общаются и познают мир.

«Девочка наша давно читает, пишет, это все есть. Но заставить ее что-либо сделать - почитать, порисовать - это очень трудно. А сюда она рвется так, как будто сейчас они откроют Америку», - поделилась гость библиотеки Елена Челмадинова.

Домой каждый ребенок ушел с поделками. Их дети создавали своими руками.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте