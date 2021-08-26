В Пензе дети смогли окунуться в мир творческих профессий

Окунуться в мир творческих профессий помог детям «Книжный пикник». Квест-программу подготовили сотрудники областной библиотеки.
«Хотели рассказать нашим юным пользователям, родителям, чтобы они вспомнили, чем же славен наш Сурский край. Поскольку Пенза и Пензенская область - это поистине место, где проживают, жили и трудились великие мастера», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.
«Площадь искусств», «Литературный проспект», «Театральный бульвар» и «Аллея мастеров» - на каждой из станций сотрудники библиотеки придумали для детей интересные задания.
«На «Аллее мастеров» мы, например, предлагаем им четыре мастер-класса. Все они связаны с Пензенской областью. Например, художественная роспись, изготовление тряпичных игрушек, украшений», - отметила библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Евгения Малокопеева.
Елена Челмадинова уже не в первый раз привела свою внучку на «Книжный пикник». Пенсионерка считает, что квест-игра идет на пользу подрастающему поколению. Дети становятся командой, общаются и познают мир.
«Девочка наша давно читает, пишет, это все есть. Но заставить ее что-либо сделать - почитать, порисовать - это очень трудно. А сюда она рвется так, как будто сейчас они откроют Америку», - поделилась гость библиотеки Елена Челмадинова.
Домой каждый ребенок ушел с поделками. Их дети создавали своими руками.
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