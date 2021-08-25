В пензенском минобре рассказали о возможностях «пушкинской карты»

Во вторник, 24 августа, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о возможностях «пушкинской карты», к использованию которой регион должен подключиться в ближайшее время.
Речь идет о пластиковых карточках, на которые по госпрограмме зачислят по 3 000 рублей.
«Это замечательный проект, когда любой молодой человек от 14 лет (до 22 лет. - Прим. ред.) может зарегистрироваться, получить карту. На нее начисляются средства, которые можно использовать в организациях культуры, на концертах, при посещении музеев, театров», - объяснил Александр Воронков.
По его словам, новый федеральный проект, анонсированный Президентом РФ Владимиром Путиным, хорошо сочетается с региональными, направленными на культурное просвещение учащихся.
«Это и «Культурная суббота», и «Культурный дневник школьника». Федеральный проект прямо лег на наш региональный проект очень хорошо», - подчеркнул врио министра.
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penzainform.ru писал(a):Объяснил причины отбытия на нары?