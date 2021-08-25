Культура

В пензенском минобре рассказали о возможностях «пушкинской карты»

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Во вторник, 24 августа, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о возможностях «пушкинской карты», к использованию которой регион должен подключиться в ближайшее время.

Речь идет о пластиковых карточках, на которые по госпрограмме зачислят по 3 000 рублей.

«Это замечательный проект, когда любой молодой человек от 14 лет (до 22 лет. - Прим. ред.) может зарегистрироваться, получить карту. На нее начисляются средства, которые можно использовать в организациях культуры, на концертах, при посещении музеев, театров», - объяснил Александр Воронков.

По его словам, новый федеральный проект, анонсированный Президентом РФ Владимиром Путиным, хорошо сочетается с региональными, направленными на культурное просвещение учащихся.

«Это и «Культурная суббота», и «Культурный дневник школьника». Федеральный проект прямо лег на наш региональный проект очень хорошо», - подчеркнул врио министра.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - объяснил Александр Воронков.
Объяснил причины отбытия на нары?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - подчеркнул врио министра.
Подчеркнул что отбывает на нары?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это и «Культурная суббота», и «Культурный дневник школьника». Федеральный проект прямо лег на наш региональный проект очень хорошо»,
Это действительно всё хорошо, но только не подменяет развитую за 30 лет экономику и достойные условия жизни для ВСЕХ членов общества, если его еще так можно называть!

Гость||

Гость писал(a):

достойные условия жизни для ВСЕХ членов общества
Подачками отдельным категориям общество можно только расколоть, но не сплотить.

Гость||

Гость писал(a):

но только не подменяет развитую за 30 лет экономику и достойные условия жизни для ВСЕХ членов
Ну, как там у вас, не знаю...а у нас в России экономика прочная, хорошая, и условия жизни у всех достойные, живем не тужим.

Гость||

Идея как всегда хорошая, только не испортили бы, а то скажут на любой концерт, в потом начнут перечислять кроме того, кроме другого! Вот как пятая точка горит, стал руководитель и про молодёжь думать!

Имя: Гость
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