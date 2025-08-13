Министр рассказал, обязательно ли школьникам носить форму

13.08.2025 | 14:03

Министр образования Пензенской области Алексей Фомин рассказал, обязательно ли школьникам носить форму и могут ли без нее не пустить на занятия.

По словам министра, ношение формы регламентировано приказом образовательной организации - детям нужно в ней ходить. Но отказывать ребенку в получении знаний за то, что он одет не так, как надо, не должны.

«Удалить ребенка из-за отсутствия формы - это нарушение, этого делать не следует», - отметил Алексей Фомин во время прямого эфира, организованного ЦУР в среду, 13 августа.

Он также напомнил, что в сентябре в России вступают в силу единые требования национального стандарта для производителей одежды для учеников, но в основном они касаются качества ткани. Вид формы и ее цвет устанавливают школы.

«По сути, все остается на своих местах», - рассказал министр.

Обязать покупать одежду в определенном магазине родителей не могут.