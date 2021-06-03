В Пензе будут проводить экскурсии по историческому центру города

03.06.2021 | 18:30

С 5 июня каждые субботу и воскресенье от Спасского кафедрального собора будут начинаться экскурсии по историческому центру Пензы. Стартуют они в 17:00. В программе - посещение знаковых мест.

«Получилось такое «золотое историческое кольцо», в которое входят Губернаторский дом (с 1801 года - резиденция пензенских губернаторов), Спасский кафедральный собор, проходим мимо захоронения участников подавления белочешского мятежа. Далее - Архиерейский дом, памятник Матери», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

И это еще не все точки. В прошлом году в Пензе организовывали нечто похожее, но тогда упор делался именно на посещение Спасского собора. Теперь внутрь храма экскурсантов заводить не планируют, а вот протяженность маршрута увеличилась. Его предлагают пройти и взрослым, и детям.

«Мы пока посмотрим на зрительский спрос. Думаю, что в течение июня-июля будем проводить точно, а к осени - посмотрим. Может, несколько изменим маршрут», - отметил Кирилл Застрожный.

Для того чтобы войти в состав экскурсионной группы, нужно предварительно записаться на сайте картинной галереи или позвонить туда. Организаторы считают, что прогулка займет около часа.