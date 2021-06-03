Культура

В Пензе будут проводить экскурсии по историческому центру города

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С 5 июня каждые субботу и воскресенье от Спасского кафедрального собора будут начинаться экскурсии по историческому центру Пензы. Стартуют они в 17:00. В программе - посещение знаковых мест.

«Получилось такое «золотое историческое кольцо», в которое входят Губернаторский дом (с 1801 года - резиденция пензенских губернаторов), Спасский кафедральный собор, проходим мимо захоронения участников подавления белочешского мятежа. Далее - Архиерейский дом, памятник Матери», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

И это еще не все точки. В прошлом году в Пензе организовывали нечто похожее, но тогда упор делался именно на посещение Спасского собора. Теперь внутрь храма экскурсантов заводить не планируют, а вот протяженность маршрута увеличилась. Его предлагают пройти и взрослым, и детям.

«Мы пока посмотрим на зрительский спрос. Думаю, что в течение июня-июля будем проводить точно, а к осени - посмотрим. Может, несколько изменим маршрут», - отметил Кирилл Застрожный.

Для того чтобы войти в состав экскурсионной группы, нужно предварительно записаться на сайте картинной галереи или позвонить туда. Организаторы считают, что прогулка займет около часа.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дулоладова
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Гость||

А к провалу у Олимпа экскурсии будут?

Гость||

А что? Там осталось ещё на что посмотреть? Перед знакомыми из других городов стыдно, что и показать-то им толком в городе нечего. Краеведческий музей с убогой экспозицией, да картинная галерея. Всё! Смотреть больше не на что.

Гость||

Туалеты постройте , весь центр загадили(( в Советское время туалеты были а сейчас что люди не ходят по нужде(( воажыны.

Гость||

Правда. Первопоселенец с конём вызывает уважение к культуре и истории города,а на фонтане не конь,не кентавр.не человек... Какая-то вонючая химера. Под действием чего и в какой голове могло привидиться такое убожество?

Гость||

Гость писал(a):

а на фонтане не конь,не кентавр.не человек... Какая-то вонючая химера. Под действием чего и в какой голове могло привидиться такое убожество?
Опять пьянь в комментах. Вечно упоротые.

Гость||

Это макет будущего арт-объекта? Жаль И.А. сидит... он бы одобрил...

Гость||

Гость писал(a):

Это макет будущего арт-объекта?
Это твоё рабочее место.

Гость||

Странная экскурсия,никто не пойдет смотреть бетонный новодел построенный на украденные из бюджета деньги,да на беженку-шахидку.

Гость||

Гость писал(a):

Это твоё рабочее место.
Не дрищи,по себе людей не судят...

Имя: Гость
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