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Общество

Пензенцев приглашают в Спасский собор на Вербное воскресенье

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В воскресенье, 13 апреля, в Спасском кафедральном соборе Пензы будут праздновать Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим).

Божественная литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, начнется в 8:00 и продлится ориентировочно 2-2,5 часа, уточнили в информационном отделе епархии.

В конце владыка освятит вербы.

Вход Господень в Иерусалим - одно из важнейших событий евангельской истории. Речь идет о праздновании ветхозаветной Пасхи (Песах) в 30 году в Иерусалиме, на которое с разных концов света стекались паломники. Прибыл и Христос со своими учениками.

Народ вышел встречать Спасителя, слава о котором уже распространилась в городе. Его приветствовали пальмовыми ветвями (в России их заменили вербами).

Люди надеялись, что Иисус положит конец римской оккупации и восстановит могущество иудейского государства, однако он въехал в город не на боевом коне, а на осле, продемонстрировав, что Царство Божие «не от мира сего».

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