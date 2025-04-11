Пензенцев приглашают в Спасский собор на Вербное воскресенье

11.04.2025 | 09:55

В воскресенье, 13 апреля, в Спасском кафедральном соборе Пензы будут праздновать Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим).

Божественная литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, начнется в 8:00 и продлится ориентировочно 2-2,5 часа, уточнили в информационном отделе епархии.

В конце владыка освятит вербы.

Вход Господень в Иерусалим - одно из важнейших событий евангельской истории. Речь идет о праздновании ветхозаветной Пасхи (Песах) в 30 году в Иерусалиме, на которое с разных концов света стекались паломники. Прибыл и Христос со своими учениками.

Народ вышел встречать Спасителя, слава о котором уже распространилась в городе. Его приветствовали пальмовыми ветвями (в России их заменили вербами).

Люди надеялись, что Иисус положит конец римской оккупации и восстановит могущество иудейского государства, однако он въехал в город не на боевом коне, а на осле, продемонстрировав, что Царство Божие «не от мира сего».