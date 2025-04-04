На Благовещение митрополит Серафим после литургии выпустит голубей

04.04.2025 | 10:27

В понедельник, 7 апреля, православные пензенцы отметят Благовещение Пресвятой Богородицы.

В Спасском кафедральном соборе божественная литургия начнется в 8:00. Ее возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Ориентировочно она продлится 2-2,5 часа.

После богослужения по традиции в небо будут выпущены голуби, сообщили в Пензенской епархии.

Подобные службы проводятся в областном центре ежегодно.

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати основных церковных праздников. В этот день, по преданию, Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что скоро она станет матерью сына Божия.

На Благовещение не принято трудиться. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», - говорили про 7 апреля в народе. Также существует традиция выпускать на волю птиц - взятых с улицы на зиму в дом или белых голубей. Этот обычай восходит к народному празднованию встречи весны.