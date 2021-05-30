Пензенцев ознакомили с программой летних культурных событий

30.05.2021 | 16:02

Министерство культуры и туризма Пензенской области опубликовало анонс фестивалей и мероприятий, которые ожидают жителей и гостей региона летом 2021 года.

6 июня в Белинском пройдет Третий межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна». Мероприятие будет посвящено 210-летию со дня рождения выдающегося критика. Планируется, что изюминкой праздника станет дефиле исторических костюмов.

На Троицу, 20 июня, жители и гости области смогут посетить культурный фестиваль «ДаншиноFest». Праздник устраивают ежегодно в селе Даньшино Белинского района.

«Гости фестиваля смогут насладиться красотой мордовского фольклора, изучить историю и обычаи мордовского народа, увидеть знаменитые в России кулачные бои», - рассказали в пресс-службе минкульта области.

26-го и 27-го числа ожидается фольклорный фестиваль «Купала в Золотаревке». На празднике выступят творческие коллективы, организуют хороводы, игры, танцы, лучный тир, мастер-классы. Программой предусмотрен и традиционный «Купальский костер».

10 июля в музее-усадьбе А. Н. Радищева состоится Тихвинская ярмарка. Для гостей праздника организуют творческие площадки, мастер-классы, конкурсы и квесты.

28 августа в рамках фестиваля «ДаншиноFest» пройдет этно-арт-шоу «Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2021». По традиции на мероприятии выступят музыкальные коллективы.

На всех праздниках будут действовать противоэпидемические меры.