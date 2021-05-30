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Культура

Пензенцев ознакомили с программой летних культурных событий

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Министерство культуры и туризма Пензенской области опубликовало анонс фестивалей и мероприятий, которые ожидают жителей и гостей региона летом 2021 года.

6 июня в Белинском пройдет Третий межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна». Мероприятие будет посвящено 210-летию со дня рождения выдающегося критика. Планируется, что изюминкой праздника станет дефиле исторических костюмов.

На Троицу, 20 июня, жители и гости области смогут посетить культурный фестиваль «ДаншиноFest». Праздник устраивают ежегодно в селе Даньшино Белинского района.

«Гости фестиваля смогут насладиться красотой мордовского фольклора, изучить историю и обычаи мордовского народа, увидеть знаменитые в России кулачные бои», - рассказали в пресс-службе минкульта области.

26-го и 27-го числа ожидается фольклорный фестиваль «Купала в Золотаревке». На празднике выступят творческие коллективы, организуют хороводы, игры, танцы, лучный тир, мастер-классы. Программой предусмотрен и традиционный «Купальский костер».

10 июля в музее-усадьбе А. Н. Радищева состоится Тихвинская ярмарка. Для гостей праздника организуют творческие площадки, мастер-классы, конкурсы и квесты.

28 августа в рамках фестиваля «ДаншиноFest» пройдет этно-арт-шоу «Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2021». По традиции на мероприятии выступят музыкальные коллективы.

На всех праздниках будут действовать противоэпидемические меры.

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Гость||

Так вроде бы в области действует режим повышенной готовности и массовые мероприятия запрещены.

Гость||

На единоросских мероприятиях вирус не заражает

Гость||

А Тарханы? Профукали? Никто из гостей не приедет,а для местного плебса не стоит и напрягаться?

Гость||

Даншино теперь центр культуры? А вы все "работнички культуры" пензенской зачем?Болото вонючее и лягухи только квакают бездарные и безголосые. Вас надо всех разгонять, отдать бразды правления Даншино-Fashion(сотрудничество на лицо с Америкой).

Имя: Гость
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