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Культура

В Пензе ищут подрядчика для реконструкции планетария

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В Пензе завершается прием заявок на электронный аукцион по восстановлению планетария. В документации работы обозначены как «сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках приспособления его к современному использованию».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 128 млн 948 тыс. 270 руб. 75 коп. В пятницу, 28 мая, должен состояться аукцион, на котором определится исполнитель. Одно из требований, которые к нему предъявят, - получение лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры РФ.

В смету включены демонтажные и общестроительные работы, монтаж систем электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, телефонизация и радиофикация, установка охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, предусмотрен снос двух зеленых насаждений, обустройство твердого покрытия, озеленение, установка одной малой архитектурной формы и другие пункты.

«Срок исполнения работ - с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры) народов Российской Федерации регионального значения по 23 сентября 2023 года», - уточняется в документации к аукциону.

Ранее были опубликованы снимки проекта фасада обновленного планетария. Судя по эскизам, исторический облик объекта сохранится почти полностью. Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что внутри здания все рассыхается, изъедено короедом и проржавело. Однако, если какие-то части можно будет сохранить, специалисты сделают это. Кроме того, чиновник допустил возможность общественного контроля за реставрационными работами.

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Гость||

Лучше новый построить. Дешевле будет. Что а нем ценного?

Гость||

Планетарий «довели» до нужной кондиции. Интересно ради чего гробят стадион рядом

Гость||

129 лямов контракт , откат как минимум половина, количество заявленных работ в 65 лям явно не укладывается. Ждём очередного «шедевра» из г..вна и палок?

Имя: Гость
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