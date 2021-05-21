Банк «Кузнецкий» - генеральный партнер Jazz May Penza 2021

21.05.2021 | 14:31

Банк «Кузнецкий» стоит у истоков международного фестиваля джазовой музыки Jazz May Penza. На протяжении предыдущих девяти лет он поддерживал джаз в городе, и этот год не стал исключением. Банк рад быть причастным к музыкальному и по-настоящему яркому событию этой весны.

Многие пензенцы с нетерпением ждут фестиваль и с удовольствием поддерживают артистов, открывая новые таланты. Город наполняется джазом. Ведь Jazz May - это выступления лучших музыкантов не только из других городов, но и стран. Джаз под открытым небом, прогулки по творческим мастерским и уютные места на живом газоне - все это и многое другое ждет Пензу с 21 по 23 мая.

Программа фестиваля включает в себя три больших концерта с хедлайнерами, которые пройдут в ККЗ «Пенза»:

- 21 мая публику ждут «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова (Пенза) и шоу-кейс джазового лейбла Rainy Days (Москва-СПб-Куба-США);

- на 22 мая запланировано выступление трубача Вадима Эйленкрига (проект Eilenkrig Crew) при участии певицы ASET (Москва), квинтета Сергея Долженкова (Москва);

- 23 мая гости услышат неоклассику в исполнении кинокомпозитора Дмитрия Селипанова и солистов OpenSound Orchestra (Москва), легенду отечественного джаза, пианиста и певца Сергея Манукяна (Москва).

На площадке под открытым небом на Юбилейной площади выступят 15 пензенских команд и 25 приезжих коллективов (из Саратова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов).

На протяжении нескольких фестивалей банк «Кузнецкий» создает фотозону из ростовых фигур джазовых музыкантов. В этом году соберется полноценный квартет из саксофониста, трубача, барабанщика и контрабасиста. Каждый гость может сделать незабываемое фото и почувствовать себя настоящим артистом.

Банк «Кузнецкий» приглашает всех жителей 21, 22 и 23 мая вместе ловить джаз на Х Международном фестивале музыки Jazz May Penza 2021.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.