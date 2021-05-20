В Пензе выступили юные артисты танцующего театра «Слайд»

20.05.2021 | 19:55

«Скакалки», «Парад планет», балет и многое другое - элементы программы танцующего театра «Слайд», представление которого состоялось в Центре культурного развития.

«Мы сделали концерт в форме фильма, где затронули основные моменты, касающиеся деятельности хореографического коллектива. Это тренировки, конкурсы, концерты, дружба детей, которая возникает в процессе этой деятельности», - отметила руководитель танцующего театра «Слайд» Светлана Храмова.

Валерия Луценко в коллективе не первый год. Каждое свое представление она анализирует и совершенствует.

«До того как выйти на сцену, у меня волнение, кажется, как будто забыла номер. Когда на сцене - приятно выступать. А после - думаешь, как выступила, оцениваешь себя со стороны», - рассказала танцовщица.

Зрители не остались равнодушными и поблагодарили «Слайд» за выступление.

«Огромных побед, участий в конкурсах, поездках - всего наилучшего. Мы очень любим их творчество, сильно с ними дружим», - произнесла девочка.

В 2022 году коллектив планирует показать свои танцевальные номера на всероссийском фестивале, который будет проходить в Заречном.