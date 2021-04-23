Культура

Для пензенцев выступил с новой программой Игорь Растеряев

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Свои новые и старые песни Игорь Растеряев исполнил в присущей ему манере - искренне и под аккомпанемент гармони. Из декораций на сцене были лишь скамейка и видеопроекция за спиной.

«Наконец, несмотря на все пандемические препоны, добрался до Пензы. Безумно рад, что довез сюда новый альбом, который называется «10 лет на комбайне», - рассказал музыкант.

Популярность на Растеряева обрушилась неожиданно. После того как его друг вечером выложил в интернет видео с песней про комбайнеров, утром Игорь проснулся знаменитым.

«Мы сразу оказались на передовой, без школы молодого бойца», - отметил он.

С того момента прошло 10 лет. Растеряев за это время записал несколько музыкальных альбомом. На своих концертах Игорь часто посвящает песни близким людям - тем, кого уже нет рядом.

Секрет популярности Игоря Растеряева заключается в том, что он не выдумывает сюжеты для своих композиций. Он поет о том, что видел своими глазами, о чем искренне переживает, и иногда жалеет, что вернуть то время невозможно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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