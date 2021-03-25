Культура

К пензенским детсадовцам пришли в гости пираты

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Детский сад «Машенька» захватили настоящие пираты. В дошкольном учреждении прошла серия спортивных мероприятий для мальчишек и девчонок.

Самое главное - заинтересовать детей, чтобы они не просто выполняли задания, а были полноправными участниками процесса. Поэтому «Веселые старты» сделали стилизованными. На стенах висели черные метки, а на экране танцевали маленькие разбойники. Их движения с удовольствием повторяли воспитанники старшей группы.

Следующее задание - найти спрятанное сокровище. Малышам пришлось не только бегать и прыгать, но и демонстрировать навыки чтения. Команда выдвигала сильнейшего.

Такие мероприятия помогают развиваться детям в физическом плане и не только.

«Логическое мышление, воображение - дети учатся работать друг с другом, взаимодействовать в команде. Путь к сокровищам у нас состоит из нескольких этапов: прохождение «болота», прохождение этапов на мячиках, также у нас будут необычные для них приключения, где они будут взаимодействовать с презентацией», - рассказала инструктор по физической культуре Наталья Столярова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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