В Пензу из Ульяновска привезут картины Аркадия Пластова

07.01.2021 | 13:50

В Пензе откроется выставка работ народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий Аркадия Пластова.

В сентябре - ноябре 2020 года в Ульяновском областном художественном музее прошла выставка нескольких десятков живописных и графических произведений из фондов Пензенской областной картинной галереи «И. С. Горюшкин-Сорокопудов и его ученики».

Теперь в порядке обмена художественными произведениями в Пензу приедут картины Пластова из Ульяновского областного художественного музея. Экспозиция будет приурочена к 128-й годовщине со дня рождения художника.

«Впервые на Пензенской земле будут представлены 30 произведений художника из собрания Ульяновского музея. Среди живописных работ - военные и послевоенные жанровые композиции, пейзажи средней полосы России, портреты жителей Прислонихи - родного села художника - и представителей интеллигенции Симбирска - города юности Пластова», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Открытие выставки состоится 29 января в Губернаторском доме.