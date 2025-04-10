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Культура

Выставка о связи изобразительного искусства и танца открылась в Москве

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Выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», организованная Еврейским музеем и центром толерантности совместно с ВТБ, откроется 11 апреля и продлится до 3 августа. Экспозиция расскажет о связи танца и изобразительного искусства.

Каждый зал будет отражать собственный сюжет. Начало экспозиции расскажет об Айседоре Дункан и ее вкладе в формирование современной хореографии. Затем посетители продолжат знакомство с экспериментальными сценическими постановками авангарда, среди которых знаменитые работы Василия Кандинского («Желтый звук») и ученицы Казимира Малевича Нины Коган («Супрематический балет»).

Основная часть выставки посвящена ритму танца, ее центр - знаменитая постановка «Болеро» Мориса Бежара с Хорхе Доном в заглавной партии и «Танец ведьмы» в исполнении немецкой танцовщицы Мэри Вигман.

«Мы давно работаем с Еврейским музеем и реализуем поддержку уникальных выставок, посвященных Марку Шагалу, Исааку Левитану и другим знаковым художникам. В этот раз мы участвуем в создании эстетичной и зрелищной экспозиции на стыке двух видов искусства. Такие проекты, где замирает танец и «оживает» картина, позволяют иначе взглянуть на привычные вещи и переосмыслить наше культурное наследие», - прокомментировала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Экспонаты предоставлены Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственным театральным музеем имени А. А. Бахрушина, Музеем Маяковского, Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана, Саратовским художественным музеем имени А. Н. Радищева и другими учреждениями.

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Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности. Изображение - Василий Кандинский. Беспредметное. Ок. 1910 г. Из коллекции Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко.

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