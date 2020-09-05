Работы Горюшкина-Сорокопудова отправятся из Пензы в Ульяновск

05.09.2020 | 10:30

18 сентября в Ульяновском областном художественном музее откроется выставка полотен из фондов Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого. «И. С. Горюшкин-Сорокопудов и его ученики».

В экспозицию войдет несколько десятков живописных и графических произведений. Среди полотен Горюшкина-Сорокопудова, которые отправятся из Пензы, - «Портрет Булаевой Клавдии Васильевны» (1915), «Зима» (1910), «Портрет Сборщиковой-Подольской» (1939), «Дама за туалетом» (1920), «Зима. Ростовский Кремль» (1911), «Автопортрет» (1923) и другие.

Помимо работ Горюшкина-Сорокопудова, ульяновцы увидят работы других выдающихся советских художников: Зинаиды Зацепиной, Павла Аниськина, Алексея Вавилина, Михаила Валукина, Урала Тансыкбаева, Станислава Никиреева, Юрия Нехорошева и Василия Беликова.

«На открытии выставки будет показан специально снятый документально-игровой фильм «Река времен. И. С. Горюшкин-Сорокопудов», в котором сам художник расскажет о своей жизни, творчестве и преподавательской работе в Пензенском художественном училище», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Обмен экспонатами между учреждениями культуры стал частью их работы. Так, в Пензе сейчас находятся 37 полотен конца XIX - начала XX веков из Рязанского областного художественного музея. В свою очередь, в Рязань из Пензенской картинной галереи отправились 40 работ русских авангардистов.