Пензенцы смогут бесплатно сходить в музеи 22 и 23 февраля

В Пензе в честь Дня защитника Отечества можно будет бесплатно посетить государственные музеи. К празднику они подготовили тематические программы.
22 и 23 февраля в несколько учреждений вход станет свободным - об этом сообщили в региональном минкульте.
Так, в Музее одной картины бесплатно покажут документальную кинолетопись «Улицы Героев. Пенза!».
В Губернаторском доме горожан будет ждать выставка, посвященная 23 Февраля.
В музее народного творчества посетителям представят экспозицию «Сердца, полные мужества» с памятными работами о героизме солдат.
В Пензенском краеведческом музее можно будет увидеть выставку «Немеркнущая слава подвига».
«Она рассказывает о самых значимых битвах Великой Отечественной войны, о пензенцах - Героях Советского Союза, о том, что происходило в нашем городе в военные годы и почему Пенза удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Особое внимание в экспозиции уделено пензенцам - участникам специальной военной операции», - рассказали в минкульте.
Также 23 Февраля, в День защитника Отечества, жители Пензы могут послушать песни и стихи времен Великой Отечественной войны в областном драмтеатре.
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