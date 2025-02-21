Пензенцы смогут бесплатно сходить в музеи 22 и 23 февраля

21.02.2025 | 20:29

В Пензе в честь Дня защитника Отечества можно будет бесплатно посетить государственные музеи. К празднику они подготовили тематические программы.

22 и 23 февраля в несколько учреждений вход станет свободным - об этом сообщили в региональном минкульте.

Так, в Музее одной картины бесплатно покажут документальную кинолетопись «Улицы Героев. Пенза!».

В Губернаторском доме горожан будет ждать выставка, посвященная 23 Февраля.

В музее народного творчества посетителям представят экспозицию «Сердца, полные мужества» с памятными работами о героизме солдат.

В Пензенском краеведческом музее можно будет увидеть выставку «Немеркнущая слава подвига».

«Она рассказывает о самых значимых битвах Великой Отечественной войны, о пензенцах - Героях Советского Союза, о том, что происходило в нашем городе в военные годы и почему Пенза удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Особое внимание в экспозиции уделено пензенцам - участникам специальной военной операции», - рассказали в минкульте.

Также 23 Февраля, в День защитника Отечества, жители Пензы могут послушать песни и стихи времен Великой Отечественной войны в областном драмтеатре.