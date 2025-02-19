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Общество

В Пензе откроют музей памяти участников СВО

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В Пензе готовятся открыть музей памяти участников СВО. Сейчас формируется экспозиция. Для нее используют фотографии и личные вещи погибших бойцов, которые предоставили родные.

Об этом в среду, 19 февраля, во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте», рассказала руководитель пензенского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

По ее словам, музей планируется открыть к 23 Февраля.

«Мы надеемся, что это получится», - добавила Клейменова. Музей откроют в филиале фонда на улице Попова, 36.

Ранее в краеведческом музее организовали выставку, посвященную участникам спецоперации. Экспозицию составили фотографии размещения беженцев с Донбасса на территории области, снимки, запечатлевшие мобилизованных пензенцев, военных, добровольцев, работу общественных организаций, собиравших гуманитарную помощь, занимавшихся пошивом различных изделий.

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