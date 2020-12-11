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Культура

В Пензе отметили лучшие школьные музеи региона

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Хранители великой славы - заведующие музеями образовательных организаций. Руководство областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко подвело итоги смотра конкурса, который проводился в течение трех месяцев на территории региона.

Члены жюри проделали колоссальную работу, объехали все подавшие заявки школьные музеи, познакомились с экспозициями в средних профессиональных учреждениях.

«Основное - это воспитание подрастающего поколения, развитие чувства патриотизма в подрастающем поколении. И, конечно, наши участники должны знать и помнить культуру своего родного края», - отметил директор областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

Среди награжденных - учитель истории кижеватовской школы Петр Самушкин, он же и заведует музеем. Экспозиции в стенах образовательного учреждения были отмечены в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

«Один из залов - этнографический, второй посвящен не только подвигам Кижеватова, но и еще мы большое внимание уделяем своим односельчанам, участникам Великой Отечественной войны. Изюминка музея - он живой: в нем постоянно люди, мы постоянно проводим экскурсии, проводятся занятия, внеклассные мероприятия», - рассказал Петр Самушкин.

Хранителей славы собрали в музее Василия Осиповича Ключевского. Выбор места для церемонии не случаен.

«Награждение лучших школьных музеев - победителей областного регионального конкурса проводится в первом в стране (а может, и в мире!) музее историка, человека, изучавшего прошлое своей страны. Тем более 28 января следующего года исполнится 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского», - отметил заведующий музеем Александр Плешков.

К этому событию уже начинают готовиться.

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Гость||

Расскажите подрастающему поколению, как разгромили музей на заброшенном ЗИФе! Пример патриотизма наоборот! Детишки сейчас рано взрослеют, должны отнестись с пониманием!

Имя: Гость
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