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Культура

В Пензе состоялась премьера спектакля «С училища»

Печать

Говорят актеры на русском языке, но не каждый зритель понимает их слова - постановка под названием «С училища» очень современная и для молодых. Чтобы те, кто постарше, были в теме, предусмотрели субтитры с разъяснениями. Но не стоит думать, что спектакль не понравится зрелым пензенцам: их на премьере было большинство и смотрели они затаив дыхание.

Спектакль камерный, поставлен по пьесе современного драматурга Андрея Иванова. Произведение модное, с легкой скандальной славой. Но режиссер Кирилл Заборихин предупреждает: чернухи не ждите.

«Есть переживание, что эта пьеса будет вызывать споры, но, мне кажется, есть какая-то прелесть, что эта пьеса появилась в репертуаре театра», - отметил режиссер.

Постановка - жесткий и в то же время лиричный рассказ о влюбленности учащейся колледжа в своего преподавателя философии и о пари, которое мужчины заключили относительно девушки.

Те пензенцы, что одними из первых посмотрели спектакль, поделились своими впечатлениями.

«Материал, может, и спорный, а в каком-то моменте очень тяжелый, но я считаю, что режиссер и артисты сделали все максимально, чтобы мы сопереживали и героям, и тем ситуациям, в которые они попадают. Я считаю, что постановка удалась. Надеюсь, зрителям все тоже понравится», - оценил житель города Дмитрий Журкин.

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Гость||

ЭТО ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?

Гость||

Гость писал(a):

ЭТО ЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ?
Ничеееееее. ЗОЖ!

Гость||

Сучилища.. не удивлен

Имя: Гость
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