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Культура

В Пензе определили победителя международного конкурса чтецов

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12 мини-спектаклей в исполнении начинающих актеров. На малой сцене драматического театра состоялся финал III международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям». Среди участников были представители Пензы и области, Индонезии, Таджикистана и Туркменистана.

«Конкурсов чтецов много. Но только у нашего основная цель не определение лучшего, а образовательный компонент», - сообщила организатор конкурса Наталья Полева.

На протяжении трех месяцев участники готовились к финалу вместе с наставниками, в роли которых выступили пензенские педагоги, режиссеры и актеры. Среди них и Илья Кочетков.

«Для меня испытание, потому что я никогда педагогической деятельностью не занимался, у меня это первый опыт. Я рад, что именно так все сложилось», - рассказал он.

Илья Тоцкий - самый младший участник. Мальчику всего семь лет, но на большой сцене юный актер держится не хуже своих старших коллег.

«Я очень люблю Гарри Поттера, поэтому мы решили с моим наставником сделать мини-отрывок. Волнуюсь, боюсь проиграть, потому что на меня все в школе надеются», - отметил Илья.

На сцене прозвучали произведения Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Филатова и многих других отечественных и зарубежных писателей.

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Гость||

А как на этом фоне смотрится отмена ёлок в новый год?

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