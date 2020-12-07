В Пензе определили победителя международного конкурса чтецов

07.12.2020 | 20:14

12 мини-спектаклей в исполнении начинающих актеров. На малой сцене драматического театра состоялся финал III международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям». Среди участников были представители Пензы и области, Индонезии, Таджикистана и Туркменистана.

«Конкурсов чтецов много. Но только у нашего основная цель не определение лучшего, а образовательный компонент», - сообщила организатор конкурса Наталья Полева.

На протяжении трех месяцев участники готовились к финалу вместе с наставниками, в роли которых выступили пензенские педагоги, режиссеры и актеры. Среди них и Илья Кочетков.

«Для меня испытание, потому что я никогда педагогической деятельностью не занимался, у меня это первый опыт. Я рад, что именно так все сложилось», - рассказал он.

Илья Тоцкий - самый младший участник. Мальчику всего семь лет, но на большой сцене юный актер держится не хуже своих старших коллег.

«Я очень люблю Гарри Поттера, поэтому мы решили с моим наставником сделать мини-отрывок. Волнуюсь, боюсь проиграть, потому что на меня все в школе надеются», - отметил Илья.

На сцене прозвучали произведения Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Филатова и многих других отечественных и зарубежных писателей.