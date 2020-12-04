В Пензе пройдет финал международного конкурса чтецов

04.12.2020 | 20:15

Через несколько дней изящную стеклянную статуэтку, изготовленную Александром Фокиным, получит победитель международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям».

Из 200 участников до финала дошли лишь 12. Среди них - Хусравджони Каримзода.

«В таких мероприятиях я в первый раз участвую и очень рад, что смог попасть в финал», - рассказал он.

В течение трех месяцев молодой человек готовился к завершающему испытанию под руководством актера пензенского драматического театра Владислава Матюкина. Возрастных категорий на этом конкурсе нет. Самый взрослый участник уже заканчивает вуз, а младшему всего 9 лет.

«С Ильей мы выбрали отрывок из книги «Гарри Поттер и философский камень». Пришлось перелопатить кучу материала», - отметил наставник конкурса Владислав Матюкин.

Финал конкурса «Слова подобны крыльям» пройдет 7 декабря на малой сцене драматического театра. Каждый участник представит на суд жюри не просто отрывок из произведения, а настоящий пятиминутный мини-спектакль.