В Кишиневе ставят спектакль по пьесе, переведенной пензенцем

31.10.2020 | 19:30

Творческая нить протянулась из Республики Молдова в Сурский край. Коллектив драмтеатра из Кишинева выбрал пьесу, которую перевел пензенец Юрий Стома.

«Несмотря на все сложности, мы пытаемся работать, репетируем. Сейчас делаем спектакль «Идущие по небу» по пьесе Колина Хиггинса «Гарольд и Мод»», - сообщил режиссер Русского драмтеатра им. А. П. Чехова Дмитрий Коев.

Существуют разные переводы произведения Хиггинса. К примеру, Пензенский драматический театр выбрал вариант Никиты Топуридзе. Премьера спектакля состоялась в 1997-м, режиссер - Сергей Стеблюк, главные роли сыграли народная артистка страны Мария Тамбулатова и Сергей Казаков.

Юрий Стома - журналист, писатель, поэт, хорошо известен и как переводчик. В 2010-м в американский словарь включили два предложенных Стомой неологизма: «русглиш», то есть смешение в речи русского и английского языков, и «руморология» - использование слухов в собственных целях.

Юрия Стомы, талантливого человека, неутомимого борца с городскими проблемами, не стало три года назад. Но остались его произведения и замечательные переводы. Один из них, пьесу «Гарольд и Мод», скоро оценят зрители Молдовы.

«Он очень тонко, смешно и точно передал юмор персонажей. Большое спасибо за такой блестящий перевод!» - отметил Дмитрий Коев.