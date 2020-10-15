В картинной галерее готовят выставку комнатных и садовых растений

15.10.2020 | 19:36

В картинной галерее в середине октября распустились цветы. Сотни комнатных и садовых растений стали экспонатами большой выставки. Ее монтаж заканчивают специалисты.

«Красота живой природы мгновенна, мимолетна. «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» - требовал Фауст, но что за это пришлось платить? А красота, пойманная, увиденная и запечатленная мастером-художником, всегда остается с нами. Это огромные две стороны одной медали - красоты природы», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Удивлять посетителей организаторы цветочного вернисажа планируют не только за счет количества экспонатов, но и их уникальности. Например, желтая фиалка - вживую ее увидеть непросто, мечта коллекционеров и садоводов. А еще есть растение-сюрприз.

«Мимоза-недотрога - известный цветочек, но многие его до сих пор не видели и не знают. При прикосновении она сворачивает листочки - это очень интересно, особенно детям», - рассказала цветовод Маргарита Макарова.

Полюбоваться на растения можно будет в течение трех дней начиная с пятницы, 16 октября.