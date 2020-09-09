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Культура

На Театральной площади Пензы споет Владимир Девятов

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В субботу, 12 сентября, в Пензе пройдет областной праздник «Многогранный мир культуры».

В этом году 25 марта люди творческих профессий не смогли отметить свой профессиональный праздник - День работника культуры - из-за эпидемии коронавируса. Учреждения закрыли для посещения, мероприятия перенесли на неопределенный срок, а в дальнейшем общение со зрителями проходило в режиме онлайн.

После смягчения ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, в области вновь начали проводиться массовые мероприятия. Одним из главных праздников стал День города, который пензенцы отметили с размахом. Теперь их опять ждет встреча с искусством.

Праздник «Многогранный мир культуры» начнется на Театральной площади в 15:00.

«Творческим подарком для всех станет выступление народного артиста РФ Владимира Девятова», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Реченька-речушка, белый пароходик...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

День города, который пензенцы отметили с размахом. Теперь их опять ждет
penzainform.ru писал(a):
Пенза вновь возглавила антирейтинг по числу случаев коронавируса
(https://www.penzainform.ru/news/social/2020/09/09/penza_vnov_vozglavila_antirejting_po_chislu_sluchaev_koronavirusa.html)

Гость||

А можно нам ещё побольше всякого говна навалить?

Имя: Гость
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