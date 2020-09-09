На Театральной площади Пензы споет Владимир Девятов

09.09.2020 | 14:05

В субботу, 12 сентября, в Пензе пройдет областной праздник «Многогранный мир культуры».

В этом году 25 марта люди творческих профессий не смогли отметить свой профессиональный праздник - День работника культуры - из-за эпидемии коронавируса. Учреждения закрыли для посещения, мероприятия перенесли на неопределенный срок, а в дальнейшем общение со зрителями проходило в режиме онлайн.

После смягчения ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, в области вновь начали проводиться массовые мероприятия. Одним из главных праздников стал День города, который пензенцы отметили с размахом. Теперь их опять ждет встреча с искусством.

Праздник «Многогранный мир культуры» начнется на Театральной площади в 15:00.

«Творческим подарком для всех станет выступление народного артиста РФ Владимира Девятова», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.