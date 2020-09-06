В Пензе театр танца «Леди и джентльмены» открыл новый сезон

06.09.2020 | 18:46

Леди и один джентльмен открывали новый сезон. Для юных воспитанников театра танца по этому случаю устроили вечеринку с фуршетом и приглашенным ведущим. Артисты, многие из которых еще даже в школу не ходят, за время самоизоляции не растеряли полученные навыки и с удовольствием демонстрировали их публике.

«На самом деле с малышами работать намного сложнее в силу их возраста - подобрать для них технику и хореографию... Они же на данный момент не все воспринимают. У детей есть своя определенная музыка», - рассказала художественный руководитель театра танца «Леди и джентльмены» Елена Кузнецова.

Иван Урядов - единственный мальчик в коллективе. Он мечтает стать хореографом, когда вырастет, и уже ставит танцевальные номера для ребят разного уровня подготовки.

«Когда они уже с характером, это немножко усложняет задачу. Когда они только пришли, это прямо супер, удобно», - оценил воспитанник театра танца «Леди и джентльмены» Иван Урядов.

А вот в жизни Арины Дацковой хореография занимает далеко не первое место. Она любит природу и животных, поэтому планирует работать в заповеднике.

«Я буду ходить на разные концерты все равно. Но танцевать не буду!» - решительно заявила девочка.

В 2020 году театру танца «Леди и джентльмены» исполнилось 12 лет. Коллектив является участником областных, всероссийских, а также международных конкурсов и фестивалей. Кроме того, юные артисты задействованы в различных проектах, включая благотворительные.