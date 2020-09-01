В Пензе анонсировали открытые показы кинолент о войне

01.09.2020 | 09:00

В среду, 2 сентября, в Пензе пройдут открытые кинопоказы в рамках Года памяти и славы. Зрителям покажут культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова».

В ленте Майорова звезды российского кинематографа (Никита Панфилов, Василий Лановой, Мария Шалаева, Виктор Добронравов, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Юрий Чурсин, Константин Крюков) декламируют строки поэтов, погибших на войне, и рассказывают истории героев своих семей.

«Кинопоказ состоится одновременно во всех регионах России на различных киноплощадках: в сетевых кинотеатрах, клубах, библиотеках, автокинотеатрах, парках», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В Пензе фильмы будут демонстрировать в Центре русской хоровой и вокальной культуры на улице Кирова, 39, - в 13:00, в Центре хореографического искусства на улице Леонова, 1а, - в 19:00 и в Детском парке на Кронштадтской улице - в 20:00.

Посмотреть ленты смогут все желающие.