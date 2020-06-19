На ул. Кижеватова водитель грузовика «уронил столб» на легковушку

В пятницу, 19 июня, на улице Кижеватова в Пензе случилось ЧП: легковой автомобиль Mitsubishi придавило столбом.
Как сообщил очевидец произошедшего, инцидент имел место около 9:00. Иномарка была припаркована возле дома № 1.
«Водитель груз-такси не заметил столб и уронил его на машину», - пояснил горожанин.
На присланной им фотографии видно, что фонарным столбом, оказавшимся на пути грузовика и рухнувшим на Mitsubishi, помяло крышу и разбило лобовое стекло автомобиля.
Никто из людей не пострадал.
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Это город,детка ,будь на чеку...