На ул. Кижеватова водитель грузовика «уронил столб» на легковушку

19.06.2020 | 12:32

В пятницу, 19 июня, на улице Кижеватова в Пензе случилось ЧП: легковой автомобиль Mitsubishi придавило столбом.

Как сообщил очевидец произошедшего, инцидент имел место около 9:00. Иномарка была припаркована возле дома № 1.

«Водитель груз-такси не заметил столб и уронил его на машину», - пояснил горожанин.

На присланной им фотографии видно, что фонарным столбом, оказавшимся на пути грузовика и рухнувшим на Mitsubishi, помяло крышу и разбило лобовое стекло автомобиля.

Никто из людей не пострадал.