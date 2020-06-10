В Пензе закрытие театрального сезона прошло при пустом зале

10.06.2020 | 18:24

Ради такого случая на сцене решили поднять занавес - не обычный, а железный противопожарный.

«Сегодня мы закрываем 227-й театральный сезон, и впервые - без вас, зрителей», - отметил художественный руководитель областного драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

Он произнес свою речь в пустом зале: финальную точку поставить просто необходимо, хотя бы и такую.

«В жизни вообще очень важно завершать начатое дело. Если бы мы не сделали закрытие театрального сезона, пусть даже при пустом зале... нас же смотрит публика! Мы не прекращали работать, каждый день вели трансляции спектаклей из архива и из текущего репертуара. Нас посмотрело огромное количество публики», - отметил Сергей Казаков.

За 227-й сезон театр подготовил шесть премьер: четыре спектакля для большой сцены, два - для малой. Акцент в этом году был сделан на произведения русской и зарубежной классики. Не обошлось и без сказки: в зимние праздники шла «Снежная королева».

«Была большая новогодняя кампания. Я надеюсь, что она продолжится и мы увидимся с юными зрителями. Я скучаю по ним очень сильно и жду скорейшей встречи», - пояснил актер пензенского драматического театра Николай Шаповалов.

Вместо премьеры спектакля с немного пугающим и пророческим названием «Чума на оба ваши дома» состоялся только его закрытый генеральный показ. И в надежде на скорую встречу со своими любимыми зрителями актеры решили нарушить традицию и сами подарили им цветы - в знак благодарности за внимание и ожидание.

«Сердцем переживаю, нет веселья. Дома перед телевизором. Все надоело. Хочется в народ, хочется общения, посмотреть артистов», - поделилась горожанка.

О планах на следующий сезон в театре решили пока не говорить, чтобы не сглазить.