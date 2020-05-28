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Культура

Фестиваль «Белинская весна» впервые пройдет онлайн

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Услышать разговор Ивана Тургенева с Виссарионом Белинским, пусть их роли и сыграли актеры, в 2019 году могли участники межрегионального фестиваля «Белинская весна». Тогда он состоялся впервые. Было много гостей, мероприятий - как в Пензе, так и на родине великого критика, в городе Белинском, раньше называвшемся Чембар. Все продлилось полторы недели.

В 2020 году 31 мая фестиваль вновь приглашает гостей. Но для того чтобы стать его участником, не придется никуда ехать: действо перешло в онлайн-формат.

«Мероприятия фестиваля будут транслироваться на федеральном портале культура.рф, и все жители мира могут присоединиться. В международной конференции, которая не проводилась 10 лет, примут участие не только российские ученые, но и представители зарубежья», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Фестиваль стартует в полдень. Афиша обширна.

«Онлайн-трансляции имеют такую особенность, что если ты не успел присоединиться, то уже не сможешь посмотреть. У нас создан замечательный креативный портал, очень хорошая логистика - www.belinskayavesna.ru. Если кто-то не успел начать смотреть в 12 часов, то он может присоединиться и посмотреть любое интересное мероприятие. Фестиваль будет длиться более пяти часов», - пояснил Олег Ягов.

Зампред правительства уверен, что фестиваль окажется интересен людям разного возраста. Кто-то послушает доклады ученых, другие посмотрят спектакль или сходят на виртуальную экскурсию или мастер-класс. Изюминкой мероприятия должно стать общение с одним из потомков «неистового Виссариона».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ягов друга то, своего, историка-наполеона навещает что-ль? Сидорок собирал, наверное, сигареты там, чай

Гость||

А ремонтировать попавший в бедственное положение и доживающий свои последние годы музей - тоже онлайн будут?

Гость||

Письмо Белинского Гоголю озвучат, надеюсь.

Имя: Гость
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