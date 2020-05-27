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Культура

В Пензе День библиотек отметили в онлайн-режиме

Печать

Этот праздник в стране отмечается уже в 25-й раз, однако впервые он прошел в условиях повышенной готовности, когда нельзя устроить торжество и пригласить гостей. Но в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова успешно освоили виртуальный формат.

В свой день специалисты в онлайн-режиме огласили итоги областного конкурса для сотрудников системы, который проводился в рамках 15-го книжного фестиваля. Его участники представляли свои проекты, связанные с военной темой. Благодаря трансляции мероприятия каждый, находясь у себя дома, мог узнать, кто стал победителем.

«Первый, зональный, этап мы успели провести в офлайн-режиме, но второй и третий в связи с обстановкой в стране были проведены онлайн. Библиотекарям впервые пришлось защищать свои проекты, профессиональные работы в режиме прямой трансляции.

Премию имени Панова в этом году получил коллектив Кузнецкой районной библиотеки имени А. Н. Радищева», - сообщила сотрудник областной библиотеки Екатерина Аксенова.

Виртуальная составляющая останется в работе книгохранилища и после пандемии, заверила директор учреждения Марина Осипова. Однако, как и прежде, читатель сможет прийти за изданием, полистать бумажные страницы и просто пообщаться.

А в октябре в Пензенской области появятся библиотеки нового формата - образцовые.

«Это Лунинская центральная районная библиотека и Махалинская сельская в Кузнецком районе. Они полностью отремонтированы - произведен капитальный ремонт. Завезены совершенно новые книги, фонд поменялся: появились книги не только печатные, но и электронные. Появилось новое оборудование и программное обеспечение, библиотекари прошли переподготовку», - отметила главный библиотекарь областной библиотеки Екатерина Обушникова.

Рабочая группа сделала заявки на трансформацию еще четырех книгохранилищ, одно из которых располагается в Пензе.

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