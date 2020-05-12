В управлении культуры поделились планами празднования Дня города

12.05.2020 | 15:42

Во вторник, 12 мая, в Управлении культуры Пензы рассказали о планах относительно Дня города.

«Нa дaнный мoмент День города планируется праздновать 12 июня. В случае продления уровней режима повышенной готовности празднование пройдет через интернет-ресурсы без очного присутствия граждан», - уточнила начальник управления Вера Фейгина.

Аналогичным образом пензенцы отметили 75-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на пандемию коронавируса, все запланированные официальные торжества и праздничные концерты состоялись, но прошли в онлайн-режиме и без присутствия ветеранов и участников войны, а также массового скопления людей. Они транслировались на местных телеканалах и в социальных сетях.

9 мая дважды проводилась народная музыкальная акция «Окно Победы» - в 12:00 и в 19:00. В это время жителям предлагалось, стоя у окна или на балконе, исполнить песню «День Победы».

В прошлом году 12 мая на Юбилейной площади в Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню России и Дню города, которые по традиции отмечаются в один день. Сотни пензенцев, собравшихся на площади, увидели выступления детских и взрослых творческих коллективов, театрализованное представление, парад колясок при участии самых маленьких жителей региона и их родителей.