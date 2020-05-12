Культура

В управлении культуры поделились планами празднования Дня города

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Во вторник, 12 мая, в Управлении культуры Пензы рассказали о планах относительно Дня города.

«Нa дaнный мoмент День города планируется праздновать 12 июня. В случае продления уровней режима повышенной готовности празднование пройдет через интернет-ресурсы без очного присутствия граждан», - уточнила начальник управления Вера Фейгина.

Аналогичным образом пензенцы отметили 75-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на пандемию коронавируса, все запланированные официальные торжества и праздничные концерты состоялись, но прошли в онлайн-режиме и без присутствия ветеранов и участников войны, а также массового скопления людей. Они транслировались на местных телеканалах и в социальных сетях.

9 мая дважды проводилась народная музыкальная акция «Окно Победы» - в 12:00 и в 19:00. В это время жителям предлагалось, стоя у окна или на балконе, исполнить песню «День Победы».

В прошлом году 12 мая на Юбилейной площади в Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню России и Дню города, которые по традиции отмечаются в один день. Сотни пензенцев, собравшихся на площади, увидели выступления детских и взрослых творческих коллективов, театрализованное представление, парад колясок при участии самых маленьких жителей региона и их родителей.

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Гость||

Собрать один большой хор нужно???

Гость||

прошлом году 12 мая на Юбилейной площади в Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню России и Дню города, которые по традиции отмечаются в один день. Сотни

Журналисты, вы запраздновались?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нa дaнный мoмент День города планируется праздновать 12 июня.
Опять в День России.

Гость||

Гость писал(a):

Журналисты, вы запраздновались?
Они никак не могут отойти от кульминационного фейерверка на прошлый День Города 12.06.2019 г. на Юбилейной площади и радостного лица Вити из-за которого новая площадь Пензы стала Юбилейной а не Фестивальной или площадью Искусств как того хотел народ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

посвященный Дню России и Дню города, которые по традиции отмечаются в один день
От того что власти принимают последние годы решение о празднике Дня Города 12 июня в День России это не стало традицией. Традиции так не возникает.

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