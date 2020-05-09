Общество

На 9 Мая пензенцы хором исполнили песню «День Победы»

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В субботу, 9 мая, в 12:00 в Пензе устроили свой музыкальный флешмоб. Поддержать его могли только жители города. Все, что было нужно, - подойти к окну и повторить известные с детства строки песни «День Победы».

«Мне кажется, эту песню я всегда знала наизусть. Ее не только на 9 Мая пели всегда», - отметила Дарья Куклева и Дмитрий Ширин.

Во флешмоб включились и известные, и рядовые горожане. Анна Нестерова, директор музыкальной школы «Лира», вдохновила на исполнение своих ближайших соседей.

«Я ее не учила специально, песня всегда у меня в голове», - прокомментировала она.

Вместе пропели трогающие за душу слова. Сразу распахнулись окна в доме напротив. Кто-то подхватил мотив, а кто-то подбадривал, размахивая руками.

И так - в разных районах Пензы. Получился настоящий городской хор.

В 19:00 акция прошла в масштабе всей России.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

И так - в разных районах Пензы.
получилось натуральное победобесие!!! А сейчас ещё гопота будет всю ночь гонять и сигналить!!!

Гость||

Гость писал(a):

И так - в разных районах Пензы.

получилось натуральное победобесие!!! А сейчас ещё гопота будет всю ночь гонять и сигналить!!!

модер, твой выход,если не забухал ещё, удаляй немедленно!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отметила Дарья Куклева и Дмитрий Ширин.
отметилА, отметилА. Маладца.

Имя: Гость
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