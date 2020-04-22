В Пензенской области акция «Библионочь» впервые пройдет онлайн

22.04.2020 | 16:38

Пандемия коронавируса продолжает вносить изменения во все сферы жизни, в том числе культурную. Так, акция «Библионочь» в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате.

Онлайн-марафон стартует 25 апреля и продлится до 9 мая. Он будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте городских библиотек уже появился специальный раздел, куда желающие могут присылать свои работы.

«Чтобы принять участие в акции, необходимо прочитать отрывок из любимой военной книги, письмо героя или письмо с фронта вашего родственника на камеру. Продолжительность видео должна составлять не более одной минуты, а текст содержать не меньше 75 слов. В комментариях следует рассказать о том, почему эта книга или текст так важны для вас и вашей семьи», - объяснили в пресс-службе администрации Пензы.

Получившийся ролик можно выложить в любую соцсеть, сопроводив его хештегами #библионочь2020 или #75словПобеды. Чтобы видео появилось на пензенской странице всероссийской акции, следует прислать запись или ссылку на нее на электронную почту metod@penzacitylib.ru.