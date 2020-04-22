Культура

В Пензенской области акция «Библионочь» впервые пройдет онлайн

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Пандемия коронавируса продолжает вносить изменения во все сферы жизни, в том числе культурную. Так, акция «Библионочь» в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате.

Онлайн-марафон стартует 25 апреля и продлится до 9 мая. Он будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте городских библиотек уже появился специальный раздел, куда желающие могут присылать свои работы.

«Чтобы принять участие в акции, необходимо прочитать отрывок из любимой военной книги, письмо героя или письмо с фронта вашего родственника на камеру. Продолжительность видео должна составлять не более одной минуты, а текст содержать не меньше 75 слов. В комментариях следует рассказать о том, почему эта книга или текст так важны для вас и вашей семьи», - объяснили в пресс-службе администрации Пензы.

Получившийся ролик можно выложить в любую соцсеть, сопроводив его хештегами #библионочь2020 или #75словПобеды. Чтобы видео появилось на пензенской странице всероссийской акции, следует прислать запись или ссылку на нее на электронную почту metod@penzacitylib.ru.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Онлайн-марафон стартует 25 апреля и продлится до 9 мая. Он будет посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Зачем онлайн?

Вроде как 30 апреля "карета превратиться в тыкву", или уже есть указание, что "симпозиум продлили на две недели"?

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