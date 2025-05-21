Пензенцам предлагают написать Лермонтову о кринже и лузерах

21.05.2025 | 12:03

В субботу, 24 мая, в музее-заповеднике «Тарханы» стартует традиционная акция чистоты русского языка «Пишем письма М. Ю. Лермонтову». В этом году предлагается рассказать поэту, что значат слова «фейк», «сторис», «кринж», «лузер» и «треш».

Участники акции должны использовать в письме язык, понятный представителю эпохи XIX века. «Авторы самых оригинальных посланий получат специальные призы», - сообщили в «Тарханах».

Акция проводится в офлайн- и онлайн-режиме: письмо можно написать во время посещения музея в доме ключника или отправить на электронную почту golob.tarhany@yandex.ru (с пометкой «Письмо Лермонтову»).

Послания принимаются до 6 июня. Подведение итогов намечено на 15-е число.

В 2024 году участники акции объясняли Михаилу Лермонтову слова «хейтер», «инсайт», «краш», «абьюз» и «хайп». Сотрудники «Тархан» приводили самые интересные фрагменты писем: «Краш - это Вы, Михаил Юрьевич!», «Уважаемый Михаил Юрьевич Лермонтов, приветствую Вас и хочу объяснить, что означает слово XXI века «хейтер». В наше время это довольно популярное слово, и употребляется оно, когда какой-то человек тебя презирает и ненавидит. В Вашем случае это Мартынов. На будущее - стреляйте первым!», «Уважаемый Михаил Юрьевич Лермонтов, постараюсь объяснить значения этих слов заморских. Хейтер означает человека, что всячески бранит, пакостит и недолюбливает другого».