18.03.2020 | 09:22

В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова начали проводить интернет-трансляции для детей. Акцию «Сказка на дом» организовали из-за запрета на массовые мероприятия, наложенного до 15 апреля в связи с возможным распространением коронавируса.

«Мы понимаем, какая нагрузка сейчас ложится на плечи родителей. Придумать для детей занятие на эти дни - задача не из легких. Будем читать! Мы. Для вас. Бесплатно. Без регистрации и СМС. Каждый день. В прямом эфире. Подключайтесь!» - призвали пензенцев сотрудники библиотеки.

Трансляции будут проводиться в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Так, в прямом эфире уже читали отрывки из повести Эдуарда Успенского о Простоквашине. В среду, 18 марта, будет озвучена норвежская сказка «На восток от солнца, на запад от луны». Начало эфира в 11:30. Предложить книги для следующих чтений пензенцы могут в комментариях.

При этом взрослых посетителей Лермонтовской библиотеки попросили воздержаться от визита в случае недомогания.

«С 18 марта посещение библиотеки только в защитной маске! Запасайтесь книгами и не болейте!» - пожелали горожанам сотрудники учреждения.

По данным на утро среды, 18 марта, в Пензе зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Пациентка находится в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.