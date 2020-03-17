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Культура | Премьеру в пензенском театре перенесли из-за пандемии

17.03.2020|16:36
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Премьера трагикомедии по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваших дома!», намеченная на 20 марта, временно отменяется.

«В стране чума, много и смертей, и заболевших», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Во всех городах Италии карантины, и наши герои не могут соединиться из-за того, что они находятся в двух разных городах. Чума играет очень большую роль в том, что происходит по сюжету. Мы искали интересную аналогию, как нам сделать так, чтобы показать на сцене чуму», - отметил режиссер-постановщик Александр Баркар (г. Москва).

Это не о современной пандемической обстановке в мире, хотя и о ней тоже. Но репетиции идут, и продолжение истории семейств шекспировских Ромео и Джульетты на сцене пензенского драмтеатра обязательно будет. Новаторскую пьесу известного российского драматурга пензенские любители искусства увидят, предположительно, 16 апреля.

«Театр никуда не денется, мы будем с вами всегда! Просто нужно переждать, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от страшной штуки, которая называется коронавирус», - пояснил Сергей Казаков.

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Гость|17.03.2020 18:51|

penzainform.ru писал(a):

Новаторскую пьесу известного российского драматурга
Вот объясните, господа журналисты, - что в ней новаторского?! Пьесы Г. Горина вполне традиционны по форме и содержанию, и "Чума..." не исключение...

Гость|17.03.2020 18:56|

Смех смехом, но, Сергей Казаков (последнее фото) помню Вас с Альбиной в нарядах Арлекинов на афише «Бури», вроде...

Гость|17.03.2020 19:01|

Гость писал(a):

помню Вас с Альбиной в нарядах Арлекинов на афише «Бури»
Скорее это был "Левша-92".

Имя: Гость
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