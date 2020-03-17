17.03.2020 | 16:36

Премьера трагикомедии по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваших дома!», намеченная на 20 марта, временно отменяется.

«В стране чума, много и смертей, и заболевших», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Во всех городах Италии карантины, и наши герои не могут соединиться из-за того, что они находятся в двух разных городах. Чума играет очень большую роль в том, что происходит по сюжету. Мы искали интересную аналогию, как нам сделать так, чтобы показать на сцене чуму», - отметил режиссер-постановщик Александр Баркар (г. Москва).

Это не о современной пандемической обстановке в мире, хотя и о ней тоже. Но репетиции идут, и продолжение истории семейств шекспировских Ромео и Джульетты на сцене пензенского драмтеатра обязательно будет. Новаторскую пьесу известного российского драматурга пензенские любители искусства увидят, предположительно, 16 апреля.

«Театр никуда не денется, мы будем с вами всегда! Просто нужно переждать, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от страшной штуки, которая называется коронавирус», - пояснил Сергей Казаков.

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