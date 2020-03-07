07.03.2020 | 16:23

«Марица» - бесспорная классика жанра. Созданная венгерским композитором Имре Кальманом в 1924 году, она и теперь пользуется любовью публики. Музыковеды считают ее эталоном за красоту мелодий и захватывающий сюжет.

История, которая описывается в оперетте, происходит в Венгрии в начале ХХ века. Она о любви в первую очередь, о социальном неравенстве главных героев, которое поначалу мешает им обрести совместное счастье, но ближе к концу повествования все-таки уступает сильному чувству и страсти. В итоге Марица и молодой управляющий ее имением Тасилло становятся парой.

Сыграли спектакль для пензенской публики артисты московских музыкальных театров и мюзиклов.

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