В пензенском драмтеатре приводят в порядок люстру

12.08.2024 | 20:23

В Пензенском драматическом театре имени А. В. Луначарского идет подготовка к новому сезону. Сейчас работники приводят в порядок люстру в большом зале.

Светильник спустили с высоты для профилактического ремонта и очистки.

Ранее специалисты описывали процесс обработки трехтонной конструкции. Каждую хрустальную подвеску приходится мыть в отдельности. Электрики тщательно проверяют проводку и контакты в патронах, меняют лампочки.

После этого люстру вновь поднимают наверх с помощью тросов и лебедок.

Данную процедуру проводят ежегодно. Она занимает около двух дней, говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».