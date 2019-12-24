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Культура | В Пензе презентовали три тома по истории татар Сурского края

24.12.2019|18:25
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«Спасибо людям, которые это сделали. Я считаю, это научный подвиг. Про татар еще - я всю историю знаю, сколько писалось, - никогда такой труд не выходил», - отметил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Он дал высокую оценку работе своих коллег-краеведов - друзей из областной татарской национально-культурной автономии. Ими создана книга об истории татар Пензенского края. На заседании редакционного совета презентовали пока три тома. Еще один - в процессе написания. Пробное издание близко к окончательной версии.

«Второй и третий - конкретно по селам татарским. Мы ездим по этим селам, нам помогают администрации, школьные музеи, мы сами архивы изучаем. Причем по всей России мы изучаем эти архивы», - рассказал соавтор книги Фатих Зюзин.

«Нами собрано где-то в пределах 16 тысяч экземпляров документов, связанных только с пензенскими татарами. Мы объездили все населенные пункты. Как известно уже по историческим данным, татарами было основано в Пензенской области («Дикое поле» называлось) где-то 300 населенных пунктов», - сообщил соавтор книги Рашид Алюшев.

На территории региона татары проживают в 47 селах. О культуре, быте, традициях этого народа в доступной форме написано в презентованных томах.

«Сейчас существует электронная форма издания. Думаю, обязательно в электронном виде издадим в нашей областной библиотеке, и желающие всегда смогут прочитать эти труды на электронном носителе», - пояснил председатель татарской национально-культурной автономии области Жиганша Туктаров.

Книгу по истории пензенских татар писали больше двух с половиной лет. Окончательный вариант подготовят ближе к середине 2020-го. Каков будет тираж, пока сказать сложно: количество экземпляров зависит от собранных на издание средств.

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