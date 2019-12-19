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Культура | В Пензе в честь писателя Николая Задорнова назвали библиотеку

19.12.2019|17:05
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Дочь писателя и путешественника Николая Задорнова счастлива, что ее отца на малой родине не забывают. Теперь городская библиотека № 15 названа в честь автора многочисленных романов и повестей.

«Хочется, чтобы имя сохранялось. Понимаете, отец столько вкладывал, столько пытался возродить историческую грамотность людей, и, конечно, где это может сберечься? В библиотеке», - рассказала Людмила Задорнова.

«Амур-батюшка», «Цунами», «Гонконг», «Капитан Невельской», «Золотая лихорадка» и многие другие - в этих книгах рассказывается о различных исторических событиях, происходивших как в России, так и за ее пределами.

«Необыкновенный человек с необыкновенной судьбой и творчеством самым увлекательным, самым интересным, которое мы знаем среди наших земляков. А библиотека наша находится рядом с домом, где он родился, - Революционная, 45, поэтому эту библиотеку решили назвать его именем», - пояснила заведующая городской библиотекой № 15 Галина Асеева.

Не исключено, что в ближайшее время по роману Николая Задорнова «Капитан Невельской» начнутся съемки художественного фильма.

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