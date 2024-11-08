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Культура

В Пензе на книги по истории города потратят почти 4 млн рублей

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В областном центре на 1 000 книг «История города Пензы» потратят почти 4 миллиона рублей. Информация появилась в пятницу, 8 ноября, на портале госзакупок.

Экземпляры будут вручать людям на мероприятиях.

Заказчиком по договору выступает МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры», поставщиком - АО «Областной издательский центр».

Согласно документу, цена одной книги - 3 999 рублей 68 копеек, общая стоимость закупки - 3 999 683 рубля 12 копеек.

Срок выполнения договора - до 9 декабря.

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