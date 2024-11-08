В Пензе на книги по истории города потратят почти 4 млн рублей

В областном центре на 1 000 книг «История города Пензы» потратят почти 4 миллиона рублей. Информация появилась в пятницу, 8 ноября, на портале госзакупок.
Экземпляры будут вручать людям на мероприятиях.
Заказчиком по договору выступает МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры», поставщиком - АО «Областной издательский центр».
Согласно документу, цена одной книги - 3 999 рублей 68 копеек, общая стоимость закупки - 3 999 683 рубля 12 копеек.
Срок выполнения договора - до 9 декабря.
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