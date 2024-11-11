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Культура

В Земетчинском районе ремонтируют здание детской школы искусств

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В Пензенской области благодаря нацпроекту «Культура» будет модернизирован еще один социально значимый объект - детская школа искусств Земетчинского района, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В Земетчинском районе ремонтируют здание детской школы искусств

Здание сильно обветшало. Его капитально отремонтируют, работы уже начались.

«Скоро условия в школе искусств, где занимаются почти 350 ребят, кардинально изменятся. До конца года будет создана современная система инженерных коммуникаций, в 2025 году продолжим работы. Очень важно, чтобы у детей была возможность развивать свои таланты в комфортной обстановке», - отметил Олег Мельниченко.

В районной библиотеке р. п. Земетчино капремонт уже завершен, она работает. В Министерство культуры РФ подана заявка на ее модернизацию до стандарта модельной.

В Земетчинском районе ремонтируют здание детской школы искусств

Сейчас документы на рассмотрении. Если заявку одобрят, то будут выделены деньги на новую литературу для библиотеки, уникальный дизайн-проект и цифровую технику.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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