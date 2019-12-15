15.12.2019 | 14:17

«Горит солдатская звезда» - название нового издания из цикла «С высоты его валов». Авторами книги стали поэт и писатель Валерий Сухов и его отец - краевед, историк Алексей Сухов.

«Нет! Не рассказывал дед о войне. Знать, оттого мне горше вдвойне, что и безвременной смертью деда оплачена горькая наша Победа... К сожалению, уходят из жизни те, кто воевал. Но остались те, кто знал этих людей, кто сохраняет о них память», - отметил Валерий Сухов.

Совместный труд не только прозаическая и документальная работа о земляках, защищавших Родину, но и поэтическое осмысление прошлого.

«Это третье издание. Почему? Потому что первое издание мы сделали «Забвению не подлежит», тоже презентовали. Потом появилось много материала нового. Решили переиздать», - пояснил Алексей Сухов.

Книга предназначена прежде всего для молодых читателей, школьников. Им следует знать и помнить подвиги людей, которые добились того, чтобы страна жила под мирным небом.