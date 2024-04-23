В параде 9 мая впервые примет участие женская коробка УФСИН

23.04.2024 | 11:03

В Пензе к участию в параде Победы активно готовятся более 50 сотрудниц УФСИН России по области. Женская коробка впервые примет участие в мероприятии.

Репетиции праздничного шествия проходят в региональном управлении ведомства 3 раза в неделю. Женщины отрабатывают строевой шаг, точность и слаженность действий.

«В нашей коробке принимают участие девушки, которые отличились в боевой и физической подготовке, являются лучшими специалистами в своем направлении деятельности. Для всех нас большая честь пройти торжественным маршем перед ветеранами, вспомнить подвиги наших дедов и прадедов», - процитировала пресс-служба регионального УФСИН командира женской коробки Юлию Марчук.

Помимо женщин, в параде примут участие более 60 мужчин - сотрудников УФСИН. У них репетиции проходят 2 раза в неделю.

«Строевая подготовка укрепляет волю, тренирует выправку, выносливость, способствует соблюдению порядка и укреплению дисциплины, совершенствует умение четко и быстро выполнять команды, развивает внимательность, исполнительность, подготавливает сотрудников к четким и слаженным действиям»,- рассказал заместитель начальника по организации службы конвоирования Дмитрий Букин.