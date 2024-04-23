Сетевое издание|18+|Вторник|23 апр 2024|13:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В параде 9 мая впервые примет участие женская коробка УФСИН

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе к участию в параде Победы активно готовятся более 50 сотрудниц УФСИН России по области. Женская коробка впервые примет участие в мероприятии.

Репетиции праздничного шествия проходят в региональном управлении ведомства 3 раза в неделю. Женщины отрабатывают строевой шаг, точность и слаженность действий.

В параде 9 мая впервые примет участие женская коробка УФСИН

«В нашей коробке принимают участие девушки, которые отличились в боевой и физической подготовке, являются лучшими специалистами в своем направлении деятельности. Для всех нас большая честь пройти торжественным маршем перед ветеранами, вспомнить подвиги наших дедов и прадедов», - процитировала пресс-служба регионального УФСИН командира женской коробки Юлию Марчук.

Помимо женщин, в параде примут участие более 60 мужчин - сотрудников УФСИН. У них репетиции проходят 2 раза в неделю.

В параде 9 мая впервые примет участие женская коробка УФСИН

«Строевая подготовка укрепляет волю, тренирует выправку, выносливость, способствует соблюдению порядка и укреплению дисциплины, совершенствует умение четко и быстро выполнять команды, развивает внимательность, исполнительность, подготавливает сотрудников к четким и слаженным действиям»,- рассказал заместитель начальника по организации службы конвоирования Дмитрий Букин.

В параде 9 мая впервые примет участие женская коробка УФСИН

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального УФСИН
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте