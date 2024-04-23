Сетевое издание|18+|Вторник|23 апр 2024|20:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

9 мая для пензенцев устроят 20-минутный салют на набережной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


9 мая, когда вся Россия будет праздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе пройдет 20-минутный салют. Мероприятие во вторник, 23 апреля, анонсировал губернатор Олег Мельниченко.

Увидеть пиротехническое шоу можно будет на набережной Суры, у «Ростка». Там же горожанам покажут лазерное шоу. Время пока не уточняется.

В парке 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково 9 мая состоится праздничный фейерверк.

В прошлом году 20-минутный салют на 9 Мая обошелся в 1 млн 200 тысяч рублей. Он проводился со смотровой площадки на Западной Поляне для тех, кто собрался на Юбилейной площади.

Над головами пензенцев прогремело 680 залпов. Высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров. Шоу синхронизировали с музыкальным сопровождением, зрители в целом остались довольны.

«Салют красивый, но очень уж далеко, нет тех впечатлений, когда устраивали его на «Ростке», «На «Ростке» было круче. Над водой очень красиво! И набережная теперь обновленная. Было бы хорошо, если бы запускали, как раньше, с «Ростка», - предложили горожане.

К их мнению в этом году прислушались.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте