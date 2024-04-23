9 мая для пензенцев устроят 20-минутный салют на набережной

23.04.2024 | 19:24

9 мая, когда вся Россия будет праздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе пройдет 20-минутный салют. Мероприятие во вторник, 23 апреля, анонсировал губернатор Олег Мельниченко.

Увидеть пиротехническое шоу можно будет на набережной Суры, у «Ростка». Там же горожанам покажут лазерное шоу. Время пока не уточняется.

В парке 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково 9 мая состоится праздничный фейерверк.

В прошлом году 20-минутный салют на 9 Мая обошелся в 1 млн 200 тысяч рублей. Он проводился со смотровой площадки на Западной Поляне для тех, кто собрался на Юбилейной площади.

Над головами пензенцев прогремело 680 залпов. Высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров. Шоу синхронизировали с музыкальным сопровождением, зрители в целом остались довольны.

«Салют красивый, но очень уж далеко, нет тех впечатлений, когда устраивали его на «Ростке», «На «Ростке» было круче. Над водой очень красиво! И набережная теперь обновленная. Было бы хорошо, если бы запускали, как раньше, с «Ростка», - предложили горожане.

К их мнению в этом году прислушались.