В День Победы пензенцы увидят парад ретросамолетов

В Пензе в День Победы снова организуют авиашоу. В нем будут участвовать ретросамолеты регионального отделения ДОСААФ России.
Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, на 9 Мая в Пензе запланирован парад, в котором примут участие курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
В прошлом году в День Победы в областном центре также можно было увидеть представление с самолетами ДОСААФ. На зрелище горожане собрались у стелы «Росток».
В программу вошли пилотажные фигуры, выполненные на двухмоторных самолетах-амфибиях, Cessna, АН-2, СК «Орион».
Воздушный парад тогда организовали сами пилоты пензенского отделения ДОСААФ.
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