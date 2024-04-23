В День Победы пензенцы увидят парад ретросамолетов

23.04.2024 | 16:30

В Пензе в День Победы снова организуют авиашоу. В нем будут участвовать ретросамолеты регионального отделения ДОСААФ России.

Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, на 9 Мая в Пензе запланирован парад, в котором примут участие курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

В прошлом году в День Победы в областном центре также можно было увидеть представление с самолетами ДОСААФ. На зрелище горожане собрались у стелы «Росток».

В программу вошли пилотажные фигуры, выполненные на двухмоторных самолетах-амфибиях, Cessna, АН-2, СК «Орион».

Воздушный парад тогда организовали сами пилоты пензенского отделения ДОСААФ.